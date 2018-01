Roma: in calo delitti, aumentano arresti

(ANSA) - ROMA, 08 GEN - Calano i delitti nella Capitale. Dai dati resi noti dalla Questura di Roma, nel 2017 si è registrata una diminuzione del 3,27% del totale dei delitti rispetto al 2016. In particolare -9,51% per quelli legati agli stupefacenti, -12,19% delle rapine e 0,14% dei furti. Oltre 3650 gli arrestati, pari al +0,7% rispetto al 2016 e quasi 12mila i denunciati a piede libero (-8,3%). Sono 87 i daspo emanati nel 2017 contro i 177 del 2016 e i 258 del 2015.

La Questura rende inoltre noto che sono 20 gli sgomberi di immobili occupati effettuati lo scorso anno a Roma, a cui si aggiungono altre 86 operazioni di sgombero di singoli alloggi o gruppi di abitazioni, effettuati da Roma Capitale su ordine della magistratura in cui le forze dell'ordine hanno prestato ausilio. A Roma e provincia ci sono 93 strutture occupate di cui 67 a scopo abitativo e 26 per altro uso.