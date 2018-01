Rifiuti: Renzi: 'Pronti ad aiutare Roma'. Campidoglio: 'Non speculi'

Ancora polemiche sulla questione dei rifiuti nella Capitale. Il un post il leader del Pd Matteo Renzi va all'attacco e manifesta la disponibilità dei Dem, su questo fronte. "Per favore - dice Renzi - sui rifiuti non si scherza. I nostri amministratori non fanno polemiche di parte. Siamo pronti a dare una mano alla Città di Roma. Perché per noi i cittadini vengono prima dei compagni di partito. E allora fatela finita con queste polemiche e ripulite la Capitale. Noi vi diamo una mano, se la volete. Noi ci siamo". Lo scrive su Facebook il segretario del Pd Matteo Renzi, spiegando che il Campidoglio ha rifiutato prima la disponibilità dell'Emilia Romagna poi dell'Abruzzo, due Regioni a guida Pd.

Sul fronte dei rifiuti "noi - è la replica dell'assessore all'Ambiente di Roma Pinuccia Montanari - a differenza di Renzi e del Pd non facciamo campagna elettorale ma pensiamo all'interesse delle persone. C'è il sospetto che qualcuno voglia speculare, politicamente ed economicamente, sulle spalle dei cittadini e proponga tariffe fuori mercato". Per Montanari "gli impianti dove conferire i rifiuti di Roma sono insufficienti quindi, ci auguriamo che l'Abruzzo dia il via libera alla richiesta di accogliere rifiuti in impianti di Trattamento Meccanico Biologico. Ama ha inoltrato la richiesta relativa all'Abruzzo alla Regione Lazio lo scorso 22 ottobre ma il presidente Zingaretti l'ha sbloccata soltanto dopo un mese per un 'mancato funzionamento del sistema informatico'".

"Tutti sanno che dal 2013, anno di chiusura della discarica di Malagrotta con il Pd che si dimenticò di pianificare una alternativa, il piano regionale del Lazio non è stato ancora aggiornato: la Regione non riesce a trovare una alternativa per accogliere le tonnellate di indifferenziato", continua il post di Montanari . "Al momento Roma prova a conferire i rifiuti nelle poche strutture della Regione che però sono insufficienti - continua - Si tratta di un sistema fragile che stiamo rendendo forte e stabile con la richiesta di autorizzazioni per costruire impianti di compostaggio e di riciclo; con l'estensione della raccolta differenziata spinta a oltre 1 milione abitanti nel 2018".