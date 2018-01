Questore, impegno ma Roma mai blindata

(ANSA) - ROMA, 8 GEN - La sicurezza è stato "un impegno costante che mai in nessun momento ha portato a blindature. Mai un corteo ha comportato il blocco della viabilità un secondo in più del necessario". Lo ha detto il questore di Roma, Guido Marino, durante una conferenza stampa in cui ha tracciato un bilancio dell'attività del 2017. A chi gli chiedeva un commento sul bilancio del 2017 il questore ha risposto "per quanto mi riguarda è esaltante, ma è molto più importante il bilancio del cittadino. I cittadini devono sapere che le forze di polizia hanno costantemente lavorato per garantire una sicurezza che non fosse all'insegna della blindatura. Ciò e' tutt'altro che scontato ma frutto di un impegno costante". E sull'allerta terrorismo ha sottolineato: "L'allarme terrorismo non è mai venuto meno. Nessuno - ha proseguito- sarebbe cosi irresponsabile da abbassarlo".