M5s, metro C e Atac, 2018 anno trasporti

(ANSA) - ROMA, 08 GEN - Dall'apertura della stazione San Giovanni della metro C al responso del Tribunale sul concordato preventivo (la strada scelta dal M5S per risanare l'Atac) fino alla realizzazione di corsie preferenziali protette. Il 2018 è l'anno in cui il M5S al governo della Capitale intende "raccogliere i frutti del lavoro fatto sul fronte della mobilità". A spiegarlo all'ANSA è il presidente della commissione Trasporti Enrico Stefàno. "Roma Metropolitane inizierà a lavorare subito ai progetti per la manutenzione delle metro A e B - annuncia - in modo da poter spendere subito le risorse messe a disposizione dal ministero (oltre 425 milioni destinati ad interventi sulle due linee), con l'auspicio che i lavori possano partire entro l'anno". Tra i primi frutti dei progetti del Campidoglio che si prevede di raccogliere c'è la protezione con cordoli di quattro corsie preferenziali: Emanuele Filiberto; Orazio Pulvillo-Quinto Publicio; Viale Libia-Eritrea; Principe Eugenio-Napoleone III.