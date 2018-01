Lazio: no lista Lorenzin per Zingaretti

(ANSA) - ROMA, 8 GEN - A sostegno della ricandidatura di Nicola Zingaretti alla presidenza della Regione Lazio non ci sarà una lista legata alla ministra della Salute Beatrice Lorenzin. Ci dovrebbe essere invece, ma è in via di definizione, una lista di moderati, la cui composizione è in lavorazione proprio in questi giorni. E' quanto si apprende da fonti regionali. E' in questa ultima lista che potrebbe essere candidato, se l'anticipazione sarà confermata, il fratello della ministra, Lorenzo, attuale sindaco di Cappadocia, Comune in provincia dell'Aquila. "Leggiamo che fonti regionali (chi? quali?) riferiscono che non ci sarà una lista Lorenzin a sostegno di Zingaretti - affmermano dal M5S Lazio - e ammettono che il fratello della ministra sarà candidato in una lista a sostegno del presidente uscente. Una gaffe in piena regola, in pratica si contraddicono nella stessa frase. Sono alla frutta".