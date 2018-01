Corse Laziomar soppresse per vento forte

(ANSA) - ROMA, 8 GEN - A causa di condizioni meteo avverse, per vento forte, stop ai collegamenti di oggi con le isole Pontine. Sospese le corse Laziomar Ponza-Formia delle 07.45 e Formia-Ponza delle 14.30; Formia-Ventotene delle 08.15 e Ventotene-Formia delle 13.30.Lo comunica Astral Infomobilità.

Inoltre, Astral Infomobilità comunica cancellazioni di treni e ritardi sulla Fl3 Roma-Viterbo per inconvenienti tecnici alla Stazione della Storta. Cancellati i treni 7386 da Roma Ostiense alla Storta e il 7387 dalla Storta a Roma Ostiense; ritardi di 23 minuti, invece, per il treno regionale 21923 da Bracciano a Roma Tiburtina che è fermo alla Giustiniana in attesa di intervento tecnico.

E sempre a causa del vento forte si è verificato un evento franoso sulla scarpata adiacente al km 72.600 della Sr2 Cassia.

Il personale di Astral Spa è al lavoro per la messa in sicurezza della zona. Attualmente si procede a senso unico alternato regolato da movieri.