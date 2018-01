L'Antitrust: 'Rivedere bando per bancarelle a Piazza Navona'

Il bando del Comune di Roma per l'assegnazione dei posteggi delle bancarelle a Piazza Navona per la festa dell'Epifania non rispetta i principi della concorrenza e va rivisto. Lo auspica l'Antitrust, che ha inviato al Campidoglio un parere in cui "auspica una revisione delle modalità di assegnazione dei posteggi" sollecitando in particolare "una modifica della durata dell'assegnazione (9 anni, ndr) e, per le edizioni future, l'adozione di criteri non discriminatori e non basati sulla mera presenza storica alla manifestazione".