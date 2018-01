Una seconda vita per 'Spelacchio'

(ANSA) - ROMA, 06 GEN - Si deciderà la prossima settimana in Campidoglio il destino di Spelacchio, l'ormai famoso albero di Natale di piazza Venezia venuto dalla Val di Fiemme e così soprannominato per via dell'aspetto non proprio rigoglioso delle sue fronde. Della 'seconda vita' dell'abete rosso si dovrebbe discutere in un incontro previsto a Palazzo Senatorio forse già nei primi giorni della settimana. Diverse le ipotesi che circolano: collocarlo in un'altra parte di Roma, preservandone la funzione di 'albero dei desideri' (molti i bigliettini propiziatori di cui Spelacchio è stato fino ad ora destinatario, da parte di romani e turisti); darlo ad un artista per realizzarne una o più installazioni in strade e piazze; tagliarlo in pezzettini e proporlo in vendita come ricordo; realizzarvi una 'casetta per mamme e bambini' in città, dove ad esempio poter allattare. O magari optare per una soluzione che contempli un mix di queste possibilità.