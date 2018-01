Incendio in casa, soccorsa anziana

(ANSA) - ROMA, 6 GEN - Fiamme in un appartamento di Civitavecchia. E' accaduto ieri pomeriggio in via Isonzo.

L'allarme è scattato quando una pattuglia dei carabinieri della compagnia di Civitavecchia in transito ha notato fumo uscire da una finestra. Appurato che si trattava di un principio d'incendio, sono entrati in casa e hanno tratto in salvo una donna di 76 anni. L'anziana è stata trasportata in ospedale dove è ricoverata in prognosi riservata ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto i pompieri. Sembra si tratti di un rogo accidentale.