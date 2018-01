Di Francesco "facciamo tutti mea culpa"

(ANSA) - ROMA, 6 GEN - "I primi 10' li abbiamo fatti bene ma dopo il vantaggio dell'Atalanta ci siamo disuniti. Questo non deve succedere a un gruppo come il nostro, perché i momenti di difficoltà capitano e non possono essere affrontati così: la squadra non mi è piaciuta per niente, specialmente nel primo tempo". E' netto il parere del tecnico della Roma, Eusebio Di Francesco, sulla prestazione con l'Atalanta. "Facciamo troppa fatica a segnare: ci vuole un pizzico di cattiveria in più.

Dobbiamo fare tutti mea culpa, per tornare a essere determinati e cattivi: questa sosta ci deve servire per ripartire". "Mi aspetto qualcosa in più da tutti - ha aggiunto l'allenatore abruzzese - non solo dai leader del gruppo: ora dobbiamo fare tesoro degli errori e tirare fuori la personalità". "Su Nainggolan è stata una scelta etica e doverosa. Dalla prossima tornerà e ci darà sicuramente qualcosa in più".