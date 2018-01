Rai: Grasso, canone? Se ne sparano tante

(ANSA) - ROCCASECCA (FROSINONE), 5 GEN - "Ormai se ne sparano tante: questa del canone mi sembra una come tante altre: non si può valutare un problema in questo modo, senza approfondirlo e valutarne le conseguenze". Così il Presidente del Senato e leader di Liberi e Uguali, Pietro Grasso, commenta la proposta di abolire il canone Rai, a margine della sua visita al presidio dei circa 300 lavoratori in lotta della Ideal Standard, che a febbraio rischiano il posto di lavoro.