Fiamme in capannone a Roma

(ANSA) - ROMA, 05 GEN - Fiamme nella tarda serata di ieri in un capannone in lamiera adibito alla vendita di antiquariato in via Casal del Marmo a Roma. Sul posto tre squadre dei vigili del fuoco che hanno evitato il propagarsi dell'incendio a una villetta confinante. Il capannone ampio circa 400 metri quadrati è andato completamente distrutto dalle fiamme. A scopo precauzionale la famiglia presente nella villetta è stata momentaneamente evacuata fino al termine dell'intervento. Non si registrano feriti o intossicati. Da chiarire le cause del rogo.