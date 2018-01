Clochard morto a Roma

(ANSA) - ROMA, 05 GEN - Un clochard è stato trovato morto ieri sera nella boscaglia sotto a un ponte nei pressi del piazzale della stazione Tiburtina a Roma. E' accaduto ieri sera intorno alle 22. Sul posto la polizia. Si tratta di un cittadino romeno di 30 anni. Sul corpo non sarebbero stati riscontrati segni evidenti di violenza. Al momento si ipotizza il decesso per cause naturali. Del caso si occupano i poliziotti del commissariato Porta Pia.