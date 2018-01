Influenza: migliora accesso a P.soccorso

(ANSA) - ROMA, 4 GEN - L'andamento degli accessi ai Pronto Soccorso del Lazio ha registrato nei primi 3 giorni del 2018 un lieve miglioramento rispetto allo stesso periodo del 2017. Alla rilevazione effettuata ogni giorno alle ore 14 sono stati, in tutte le strutture romane, 4.017 gli accessi rilevati mentre nello stesso periodo del 2017 la rilevazione è stata di 4.137 accessi complessivi. Il numero dei pazienti in attesa di ricovero o trasferimento è quest'anno di 1.063, 300 al giorno per tutte le strutture, contro i 1.090 del 2017. Un lieve miglioramento che si verifica nonostante quest'anno il Lazio sia tra le regioni più colpite per i casi di influenza con un'incidenza di 14 casi ogni 1.000 assistiti. Si ricorda che si è ancora in tempo per la vaccinazione anti influenzale.

Anche l'andamento della sosta superiore ai 30 minuti dei mezzi del 118 dimostra un decremento rispetto allo stesso periodo del 2017 con un meno 10% di mezzi bloccati, meno 48% in termini di ore di fermo macchina.