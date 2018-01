Di Maio, Raggi sa ciò che deve fare

(ANSA) SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA (PORDENONE), 4 GEN - "La sindaca Raggi ha chiesto di andare al giudizio immediato. Non ci sono commenti da fare perché questo è un Paese dove come fai sbagli: se non lo avesse fatto, sarebbe stato un problema, l'ha fatto ed è un problema. Io sono molto tranquillo su questo: Virginia sa quello che deve fare": è il commento del candidato premier del MoVimento 5 stelle Luigi Di Maio, intervenuto questa mattina a San Giorgio della Richinvelda rispetto alla scelta della sindaca della Capitale nella vicenda giudiziaria.