Cadono due pini a Roma, nessun ferito

(ANSA) - ROMA, 03 GEN - Due pini alti circa 25 metri sono caduti nella tarda serata di ieri in via Cola di Rienzo, all'angolo con Piazza della Libertà, nel quartiere Prati al centro di Roma. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con l'autogru. Nella caduta dei due alberi è stato coinvolto un terzo albero, un carrubo, che si trovava nelle vicinanze. I pompieri hanno tagliato i tre alberi liberando la strada. Non si registrano feriti. Sul posto il servizio giardini del Comune di Roma. A fine ottobre, sempre nello stesso quartiere, un grosso albero cadde in piazza delle Cinque Giornate su un taxi con a bordo due turiste, fortunatamente senza provocare feriti.