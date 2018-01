Sos da catamarano, tre salvati a Ostia

(ANSA) - ROMA, 2 GEN - Tre persone, due uomini ed una donna, di nazionalità brasiliana, sono stati soccorsi e salvati intorno alle 9 da una motovedetta della Capitaneria di Porto di Roma.

Con il mare agitato, hanno lanciato l'sos dopo essersi trovati in difficoltà a bordo di un catamarano di 12 metri che aveva cominciato ad imbarcare acqua, a 700 metri a sud del porto di Ostia. Tanto spavento ma stanno bene i tre brasiliani che sono stati salvati. Erano usciti da Ostia nonostante le condizioni avverse meteo marine. Dopo un po', a causa del mare agitato, si sono trovati in difficoltà: il motore si è spento, non riuscivano più a governare l'imbarcazione, di 12 metri, che tra l'altro ha cominciato ad imbarcare acqua. A quel punto hanno lanciato l'Sos.