Online nuova app Salute Lazio

(ANSA) - ROMA, 2 GEN - E' on line la nuova 'app salute Lazio', l'applicazione ideata e lanciata dalla Regione Lazio, che all'inizio di questo nuovo anno si presenta in una versione più aggiornata contenente, tra le altre cose, anche le indicazioni georeferenziate in merito agli Ambulatori Medici, di Roma e di tutto il Lazio, sempre aperti il sabato, la domenica e nei giorni festivi e anche il giorno della Befana. Gli ambulatori pediatrici inoltre nelle festività natalizie tra natale e capodanno hanno fatto registrare oltre mille accessi. La nuova app contiene informazioni anche sui punti di attivazione della tessera sanitaria e fornisce indicazioni utili sulla rete dei Dipartimenti di Emergenza e dei Pronto Soccorso, sulla rete dei centri vaccinali, sulle Case della Salute ubicate in tutto il Lazio, sulle farmacie aperte a Roma e nelle province e anche sulla Guardia Medica. La app è gratuita ed è scaricabile nelle principali versioni sugli store Apple e Google. L'app è stata già scaricata da 41mila utenti.