Aumenti A24,il 9 Zingaretti vede Delrio

(ANSA) - ROMA, 2 GEN - "Sulla follia di questo aumento scriteriato dei pedaggi sulla A24, come avevo subito detto, continueremo ad opporci con ogni mezzo. Bisogna creare un fronte comune che si metta dalla parte dei cittadini pendolari. Per questo incontrerò martedì prossimo il Ministro Delrio". Lo comunica, in una nota, il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti.