Roma,botti e roghi:50 cassonetti a fuoco

(ANSA) - ROMA, 1 GEN - Sono circa 50 i cassonetti in fiamme nella notte a Roma. Lo si apprende dai vigili del fuoco che hanno effettuato complessivamente 130 interventi nella notte di Capodanno nella Capitale e in provincia. I roghi si sono sviluppati a macchia di leopardo: dal centro a Ostia, da Centocelle a La Rustica. Non si esclude che alcuni siano legati ai botti di Capodanno. Al vaglio anche l'ipotesi che alcuni incendi siano dolosi. Complessivamente nel 2017 il Comando dei vigili del Fuoco di Roma ha effettuato circa 50.300 interventi.