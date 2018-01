Raggi saluta il 2018,"Roma sia comunità"

(ANSA) - ROMA, 1 GEN - "Spero che il 2018 porti a ciascuno di noi quello che desidera, per avere una città che sia prima di tutto una comunità, come lo siamo noi questa sera. Grazie a tutti". Con queste parole la sindaca di Roma, Virginia Raggi, ha salutato l'arrivo del nuovo anno sul palco del Circo Massimo, dove ha avuto inizio la "Festa di Roma 2018" con il concerto omaggio alla canzone romana della cantante Tosca, accompagnata dal gruppo Catalano La Fura dels Baus. "Vogliamo salutare il 2017 che va via e salutare il 2018 con una 24 ore di festa in piazza e nelle strade - ha detto insieme con il vicesindaco, Luca Bergamo -. Si comincia questa sera qui al Circo Massimo e poi nelle piazze e nelle strade. Siamo tantissimi. Facciamoci sentire". La mezzanotte è stata accompagnata dai tradizionali fuochi d'artificio al Palatino. Gli scavi archeologici sono stati poi illuminati dalle nuove installazioni volute dal Campidoglio, ridando luce al colle nel cuore di Roma dopo 13 anni.