Botti: rogo 13 auto parcheggio Fiumicino

(ANSA) - ROMA, 1 GEN - Sono 13 le auto danneggiate dall'incendio divampato in un parcheggio all'ingresso della città di Fiumicino (Roma), sulla via Portuense. Lo si apprende dai vigili del fuoco, intervenuti nella notte con una squadra e un'autobotte. I pompieri hanno evitato che le fiamme si propagassero anche alle numerose macchine parcheggiate. Non si registrano feriti o intossicati. Tra le ipotesi quella che le fiamme siano state provocate da un fuoco d'artificio di Capodanno.