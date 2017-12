Gara podistica, chiusure e caos traffico

(ANSA) - ROMA, 31 DIC - Traffico in tilt nel centro di Roma a causa di chiusure e deviazioni disposte dalla Polizia Locale per consentire lo svolgimento della gara podistica "We Run Rome".

L'intera zona del centro storico è stata vietata al traffico, con il conseguente riversamento di auto e scooter sul lungotevere, ancora percorribile per alcune ore, prima dell'avvio dei festeggiamenti per il Capodanno. Nelle strade del centro si registra un'alta affluenza di turisti giunti nella Capitale per la "Festa di Roma", la manifestazione di 24 ore organizzata dal Campidoglio per festeggiare l'arrivo del nuovo anno.