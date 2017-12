Di Maio al Circo Massimo,polemica Pd-M5s

(ANSA) - ROMA, 31 DIC - E' polemica tra Pd e M5s dopo l'annuncio che il leader pentastellato Luigi Di Maio sarà presente stasera al Circo Massimo per festeggiare l'arrivo del Nuovo anno. Per i Dem sarebbe gravissimo che Di Maio salisse sul palco, trasformando la festa romana in un comizio elettorale, e invitano la sindaca di Roma Virginia Raggi a smentire questa eventualità. Il deputato Michele Anzaldi sollecita anche l'eventuale intervento dell'Agcom. Immediato il chiarimento del gruppo comunicazione del MoVimento 5 Stelle. "Per il Pd sembra proprio inconcepibile eppure è così: Luigi Di Maio sarà al Circo Massimo, stasera, ma per brindare con i cittadini. Tra la gente, come sta facendo e continuerà a fare con il #Rally in tutta Italia". Non sarà dunque sul palco, né era stato mai previsto un suo intervento dal palco, come sottolinea anche il vicesindaco di Roma Luca Bergamo: "Sappiamo distinguere bene tra ruolo delle istituzioni e quello delle forze politiche".