Countdown a Roma tra varchi e show

(ANSA) - ROMA, 31 DIC - Roma prepara il countdown per dare il benvenuto al nuovo anno con una festa di 24 ore che prenderà il via stasera alle 21:30 al Circo Massimo e si chiuderà la sera del primo gennaio. L'arena nel cuore di Roma sarà blindata con la possibilità di accesso limitato attraverso cinque varchi presidiati dalle forze dell'ordine con metal detector: chiusure e controlli scatteranno a partire dalle 19. All'ingresso saranno posizionati anche contapersone per regolare l'afflusso agli spettacoli ed evitare il sovraffollamento. Altri 15 accessi, invece, saranno predisposti domani nel tratto di lungotevere compreso tra Ponte Sublicio e Ponte Garibaldi, dove sono in programma decine di esibizioni e spettacoli. Al brindisi di mezzanotte, sul palco del Circo Massimo, parteciperà anche la sindaca Virginia Raggi che inaugurerà anche le nuove installazioni luminose sul Palatino, che torna a splendere dopo 13 anni.