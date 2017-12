Roma:approvato aggiornamento consolidato

(ANSA) - ROMA, 30 DIC - La giunta capitolina ha approvato l'aggiornamento al bilancio consolidato 2016 di Roma Capitale.

"La nuova proposta di delibera, che tornerà in aula per il via libera definitivo, registra l'attività di riconciliazione delle partite debitorie e creditorie reciproche tra il Campidoglio e le sue principali società partecipate, Ama e Atac, e tra le stesse aziende. I risultati economico-patrimoniali complessivi del gruppo Roma Capitale, al 31 dicembre 2016, vengono dunque rettificati alla luce dell'intensa attività di raccordo fra le strutture comunali e i responsabili delle aziende, che ha prodotto la complessa riconciliazione di debiti e crediti reciproci - si legge -. Il risultato economico consolidato passa da poco più di 64 mln di euro a circa 577 milioni di euro, grazie a rettifiche di consolidamento per 511 milioni di euro.

Lo stato patrimoniale si chiude con un patrimonio netto consolidato di oltre 9 miliardi di euro, su cui incidono rettifiche da consolidamento positive per più di 51 milioni di euro".