Capodanno: piano straordinario pulizia

(ANSA) - ROMA, 30 DIC - Ama ha predisposto un piano operativo straordinario per assicurare il decoro nelle aree della città interessate dalle manifestazioni del Capodanno. Già nella notte di San Silvestro, una task-force composta complessivamente da oltre 130 operatori e circa 90 mezzi assicurerà servizi di pulizia presso l'area esterna del Circo Massimo (e vie limitrofe) al termine del concerto. Personale aziendale presidierà anche i varchi di accesso all'evento. Interventi straordinari sono inoltre previsti nelle altre vie e piazze meta tradizionale di turisti e romani. Nella giornata del primo gennaio, saranno presidiate e monitorate le aree pedonalizzate dove si terranno gli eventi de "La festa di Roma 2018". Saranno garantiti tutti i consueti presidi delle aree più frequentate del Centro Storico. Saranno regolarmente in funzione gli impianti Ama per la selezione e la valorizzazione della raccolta differenziata e per il trattamento dei rifiuti indifferenziati (Tmb).