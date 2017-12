Altri 165 posti per il piano freddo

(ANSA) - ROMA, 30 DIC - "Prosegue il lavoro dell'amministrazione capitolina per incrementare le disponibilità di posti del Piano Freddo. Roma Capitale ha adottato una determina per l'affidamento di ulteriori 150 posti di accoglienza h24. L'atto consentirà l'attivazione delle nuove strutture a partire dall'8 gennaio fino al 30 aprile.

Un'ulteriore disponibilità di 15 posti è stata, inoltre, ottenuta grazie all'avvio di un nuovo servizio di accoglienza in zona Trastevere (11 posti) e tramite l'estensione dei servizi di un centro già attivo (4 posti)". Lo annuncia il Campidoglio.