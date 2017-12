Zingaretti, nessuna marchette elettorale

(ANSA) - ROMA, 29 DIC - "Potevamo riempire questo bilancio di famose 'marchette' elettorali che però non vogliamo fare. Non vogliamo aprire in questo Consiglio una discussione, quando questo Consiglio ha 45 giorni di vita". Così il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, intervenendo in Consiglio regionale nell'ambito della discussione sull'autorizzazione all'esercizio provvisorio per il 2018. L'intervento di Zingaretti è arrivato a valle di alcune proteste avanzate in Aula dalle opposizioni, che contestavano alcuni aspetti dello strumento dell'esercizio provvisorio. Ma a fronte di ulteriori obiezioni dell'opposizione ha preso la parola il governatore: "Rispetto a una prassi non positiva dei Consigli regionali e del Parlamento, cioè che l'ultimo bilancio della legislatura sia segnato da una 'leggerezza' almeno per i successivi 12 mesi, la maggioranza si astiene dal condizionare dall'inizio un anno politico che tra 60 giorni sarà gestito da un nuovo Consiglio regionale. E' un bene per tutti".