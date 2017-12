Zingaretti, Lazio voterà con politiche

(ANSA) - ROMA, 29 DIC - "Tra 64 giorni ci sarà un nuovo Consiglio regionale, e come è noto stanno andando avanti le procedure, anche formali, per mettere il Consiglio in condizioni di prepararsi. Confermo la mia intenzione di convocare le elezioni regionali lo stesso giorno delle Politiche". Lo ha detto il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti in Consiglio regionale nel corso del dibattito sul bilancio.