Stop captazioni da lago Bracciano

(ANSA) - ROMA, 29 DIC - "La Regione Lazio, con una determinazione, prende atto della comunicazione odierna, inviata dal responsabile Rapporti col Territorio di Acea Ato 2, nella quale si afferma l'impegno della società a non ricorrere al prelievo dal lago di Bracciano. La determina stabilisce anche di condizionare l'attivazione delle captazioni da parte del gestore per eventuali situazioni di emergenza, alla preventiva richiesta e conseguente autorizzazione espressa della competente Direzione regionale". Così la Regione Lazio. "In questo modo, la Regione Lazio conferma il ruolo del bacino del lago di Bracciano quale riserva idrica strategica e di compenso stagionale per Roma Capitale e -aggiunge- si dispone a un prossimo incontro del Tavolo tecnico per emanare un successivo provvedimento per installare, da parte di Acea Ato 2 Spa, il dispositivo per la regolazione e intercettazione del flusso idrico e la cessazione della captazione quando il livello dell'acqua scenda sotto la quota minima di m 161,90 slm".