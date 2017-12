Roma: Di Francesco, serve concretezza

(ANSA) - ROMA, 29 DIC - "Dobbiamo essere concreti, dimostrando di poter smaltire questo momento difficoltà a fare gol. Anche se, contro la Juve, abbiamo creato diverse occasioni.

Mi auguro di creare le stesse occasioni contro il Sassuolo o di crearne meno e fare gol. Il sistema di gioco lo fanno i giocatori, a Torino ho messo in campo un 4-2-4 e raramente mi affido a un 4-2-3-1". Così Eusebio Di Francesco, parlando in conferenza stampa, alla vigilia del match contro il Sassuolo. "Vedo che creiamo tanto e abbiamo difficoltà a concretizzare, quindi metto dentro giocatori che sanno realizzare. Però, abbiamo trovato un equilibrio e cerchiamo di mantenerlo - aggiunge -. Io potrà utilizzare il 4-3-3 o il 4-2-4. Potrei optare anche per i due moduli. E' sempre il risultato che fa la differenza, è tutto e il contrario di tutto. Parlare di mercato in questo momento non m'interessa, ho da pensare al Sassuolo e di portare a casa i punti. Di mercato magari ne parliamo più avanti".