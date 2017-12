Rifiuti: Raggi, niente polemiche

(ANSA) - ROMA, 29 DIC - "Invito tutti alla responsabilità istituzionale; in questo momento serve calma e non si devono alzare i toni perché alimentano polemiche, alimentano strumentalizzazioni che, in un momento così delicato non fanno bene a nessuno, a Roma o ai romani". Così la sindaca della Capitale, Virginia Raggi, ha risposto a chi le chiedeva un commento sulle parole del presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini sulla questione rifiuti. "Ora - ha continuato - quello che so, è che la Regione Lazio e l'Ama hanno fatto richiesta all'Emilia Romagna. Stanno trattando e i rapporti devono esserci tra enti omologhi. Eravamo grati alla Toscana come lo saremo al Governatore dell'Emilia Romagna se vorrà supportarci".