Fiamme nella notte in supermercato Roma

(ANSA) - ROMA, 29 DIC - Fiamme nella notte in un supermercato di via Ciciliano, in zona Casal dei Pazzi, alla periferia di Roma. Sul posto 10 squadre dei vigili del fuoco e la polizia.

Nell'incendio parte della struttura è stata distrutta. Secondo quanto si è appreso, due palazzi vicini sono stati evacuati a scopo precauzionale. Sul posto gli agenti del commissariato San Basilio che indagano sulla vicenda. Ancora da chiarire le cause del rogo.