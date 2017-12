A fuoco autolavaggio Ostia,ipotesi dolo

(ANSA) - ROMA, 29 DIC - Fiamme in un autolavaggio all'interno di una stazione di servizio a Ostia. E' accaduto ieri sera intorno alle 21 in via dei Romagnoli. Sul posto vigili del fuoco e carabinieri della stazione di Ostia Antica. Ad andare a fuoco una parte dell'impianto. Dai primi accertamenti sarebbero state trovate tracce di liquido infiammabile. Si ipotizza l'atto doloso. Sulla vicenda indagano i carabinieri.