De Rossi, Var imperfetta ma stop a dubbi

(ANSA) - ROMA, 28 DIC - "La Var non è ancora perfetta ma ci darà grosse soddisfazioni e grande tranquillità in campo sia nell'accettare le decisioni sia nel non creare disastri dopo.

Leverà quasi tutti i dubbi che ci sono stati in Italia in questi anni". Questo il parere di Daniele De Rossi sull'apporto della Var alla Serie A. Il capitano della Roma, parlando a Sky Sport24, fa poi un parallelo con lo sport professionisti statunitense: "Io sono un patito di football americano e lì è una cosa normale e riconosciuta, addirittura l'arbitro parla con lo stadio. È una cosa automatica, non si protesta e non se ne parla - sottolinea il centrocampista giallorosso -. Ci vorrà un po' di tempo qui anche perché ogni tanto qualche decisione è un po' dubbia perché il calcio è uno sport che ha regole più interpretabili rispetto al football".