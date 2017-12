Clochard morto, forse malore

(ANSA) - ROMA, 27 DIC - Il cadavere di un uomo è stato trovato su una banchina del lungotevere Flaminio all'altezza di ponte Duca D'Aosta, a Roma. Sul posto sono intervenuti i poliziotti del commissariato Villa Glori. Secondo quanto si è appreso, si tratta di un senzatetto presumibilmente un magrebino, che è stato trovato sdraiato su un fianco dentro a un sacco a pelo.

Sono in corso indagini per chiarire l'accaduto. A quanto riferito, non sarebbero stati riscontrati segni evidenti di violenza e il clochard potrebbe essere morto a causa di un malore. Sarà comunque effettuata l'autopsia per chiarire le cause del decesso.