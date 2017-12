Capodanno: 24 ore festa, c'è anche Tosca

(ANSA) - ROMA, 27 DIC - Il Capodanno di Roma Capitale si arricchisce di una sorpresa musicale. Tra i protagonisti della serata del 31 dicembre al Circo Massimo, dal titolo 201∞ Roma illumina l'infinito, anche Tosca che si esibirà in un inedito omaggio alla canzone popolare e d'autore romana, insieme alle performance della compagnia catalana La Fura dels Baus. Si festeggeràa Roma per 24 ore, col coinvolgimento di 1.000 artisti provenienti da tutto il mondo e un programma di oltre 100 performance, eventi e spettacoli su un'area pedonale che va da Piazza dell'Emporio a Ponte Garibaldi, dal Giardino degli Aranci al Circo Massimo alla Bocca della Verità. A mezzanotte countdown sul palco, e brindisi al nuovo anno con l'accensione dopo anni delle nuove luci del Palatino e dell'area archeologica che si affaccia sul Circo Massimo seguita da uno spettacolo di fuochi d'artificio curati da Telesforo Morsani lunghi 12 minuti.

Numerose anche le iniziative per l'1 gennaio destinate ai più piccoli.