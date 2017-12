Ancora cassonetti in fiamme a Ostia

(ANSA) - ROMA, 27 DIC - Ancora cassonetti in fiamme nella notte a Ostia. E' accaduto intorno alle 23.40 in via delle Triremi. Sul posto vigili del fuoco e carabinieri della stazione di Ostia. Ad andare a fuoco 6 secchioni. Sono in corso indagini per stabilire se ci sia un collegamento con gli altri roghi divampati nella stessa zona nei giorni scorsi.