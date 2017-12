Arrivano 42 nuovi semafori intelligenti

(ANSA) - ROMA, 26 DIC - Installati 42 nuovi semafori 'intelligenti' agli incroci dei quartieri Prati, Parioli e Flaminio per ottimizzare la durata del 'rosso' e del 'verde' in funzione dei flussi di traffico. Lo annuncia il Campidoglio, parlando di "impianti dotati di una tecnologia in grado di rilevare il numero dei mezzi in transito e regolare di conseguenza la circolazione, che permetteranno un maggior deflusso delle auto e di riconoscere anche il passaggio dei tram". "Per migliorare la viabilità di alcune vie nevralgiche ed evitare ingorghi nelle ore più difficili, questi semafori danno il via libera o lo stop a seconda delle automobili in circolazione. Gli impianti riconoscono anche il passaggio dei tram, come su via Flaminia, dando quindi priorità al trasporto pubblico. Ottimizzare la viabilità vuol dire ridurre la congestione del traffico e l'inquinamento" dichiara la sindaca di Roma, Virginia Raggi.