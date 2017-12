Raggi a pranzo Natale S.Egidio

(ANSA) - ROMA, 25 DIC -La sindaca di Roma Virginia Raggi ha partecipato insieme alla sua famiglia al pranzo di Natale della Comunità di Sant'Egidio a Trastevere. "Un Natale con gli altri, tra persone che si aiutano l'un l'altra: una comunità che si aiuta per non lasciare nessuno indietro - ha scritto la sindaca su Facebook -. Dalla Basilica di Santa Maria in Trastevere, insieme alla Comunità di Sant'Egidio auguro a tutti un Buon Natale". Ieri sera la prima cittadina aveva preso parte, sempre in compagnia di suo marito e suo figlio, alla tradizionale messa all'Ostello della Caritas.