C.Italia: Inzaghi, Fiorentina? Sarà dura

(ANSA) - ROMA, 25 DIC - "Sarà una partita difficile per noi, perché la Fiorentina è un'ottima squadra, allenata altrettanto bene, quindi dovremo disputare una partita tosta, importante, nel tentativo di centrare la semifinale". Così Simone Inzaghi, alla vigilia dei quarti di finale di domani sera contro la squadra viola allenata dal suo predecessore Stefano Pioli.

"Nella mia testa c'è solo ed esclusivamente la Fiorentina - aggiunge l'allenatore dei biancocelesti - metterò in campo quella che per me è la migliore squadra e, dopo avere affrontato la squadra viola, penseremo alla partita di sabato contro l'Inter in campionato. Il rientro di Felipe Anderson ci dà la possibilità di rotazioni più ampie, come il rientro di Wallace: per noi sono due giocatori importanti e purtroppo, nel girone d'andata, non ce li abbiamo mai avuti". "Adesso, grazie al loro rientro, le nostre rotazioni si allungano un po' di più - conclude Inzaghi -. Per un allenatore è sempre un piacere avere problemi di abbondanza".