Pioli "Stiamo bene, Lazio ha qualità"

(ANSA) - FIRENZE, 24 DIC - "Sicuramente non siamo abituati a giocare durante le feste natalizie, sono curioso", spiega il tecnico della Fiorentina Stefano Pioli, a 'Violachannel', a due giorni dal quarto di finale contro la Lazio in Coppa Italia a Roma. "Sarà una partita importante: abbiamo voluto fortemente passare il turno. Stiamo attraversando un momento positivo, chiudiamo per un attimo la parentesi campionato per tuffarci con molta energia in questi quarti difficili". Qualche cambio di formazione è certo: "In porta giocherà Dragowski. A Cagliari abbiamo speso tanto, sicuramente qualche cambiamento ci sarà, per avere soprattutto energie e freschezza. Dovremo giocare un calcio intenso a livello fisico, contro una squadra molto forte tecnicamente e fisicamente come la Lazio che contro il Crotone ha fatto riposare alcuni titolari. La Lazio gioca con tanti giocatori offensivi, una squadra completa: ha presenza sul campo, ha spessore, qualità e fisico. Ci sarà da fare una prestazione importante ma noi ci arriviamo bene".