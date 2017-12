Roma: ok Consiglio a bilancio 2018-20

(ANSA) - ROMA, 23 DIC - Con 25 voti favorevoli, 6 contrari e nessun astenuto nella notte l'Aula Giulio Cesare presieduta da Marcello De Vito (M5S) ha approvato il bilancio previsionale 2018-2020. Una manovra da 4,6mld. "Sono particolarmente orgogliosa perché anche quest'anno abbiamo approvato il bilancio di previsione 2018-2020 non solo rispettando la scadenza di legge ma addirittura entro l'anno, prima di Natale. E' un traguardo memorabile che fa onore a tutta l'aula, alla giunta e ai cittadini ha commentato la sindaca Virginia Raggi. "Un deciso no ad un bilancio, quello della giunta Raggi, che fa sentire ogni cittadino romano un po' Spelacchio". Così il consigliere capitolino dem Giulio Pelonzi. "Una manovra priva di idee di sviluppo per la città, costruito su presunte entrate come quelle delle affrancazione del condono e delle alienazioni di beni".