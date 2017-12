Tennis: al TC Parioli il Trofeo FIT 2017

(ANSA) - ROMA, 22 DIC - Il Tennis Club Parioli ha vinto per l'ottavo anno consecutivo e per la 24/a volta nella sua storia, su 34 edizioni, il Trofeo FIT (assegnato dalla federazione per i risultati ottenuti in tutte le categorie nell'anno precedente) battendo la concorrenza di oltre 5.000 circoli italiani. "Siamo molto contenti e fieri del lavoro che stiamo portando avanti con il tennis - commenta il Presidente Paolo Cerasi - e questo lo dobbiamo soprattutto al prezioso contributo di tecnici di grande livello che sicuramente ci invidiano in tutta Italia. La scelta fatta qualche anno fa di puntare sul vivaio interno si è rivelata vincente e continua a produrre ottimi risultati". Per il Direttore Sportivo Giorgio Marullo "nello sport vincere è molto difficile, confermarsi ogni anno lo è ancora di più. Un risultato importante per il Tennis Club Parioli e motivo di grande orgoglio aver conquistato per l'ottavo anno consecutivo il trofeo FIT assoluto e per il terzo il trofeo FIT giovanile".