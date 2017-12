Spelacchio 'monumento' star in 7 giorni

(ANSA) - ROMA, 22 DIC - "Nell'ultima settimana, è aumentato di circa il 10% il numero dei turisti presenti nella Capitale, che è stato a piazza Venezia a 'rendere omaggio' a Spelacchio", l'albero di Natale al centro di tante polemiche. E' quanto emerge da uno studio effettuato da Manet mobile, start up del turismo che promuove negli alberghi l'uso di uno smartphone al posto del telefono in camera. "Proprio seguendo i movimenti dell'apparecchio portatile, gli inventori di Manet Mobile hanno potuto notare che durante gli ultimi sette giorni c'è stata una concentrazione specifica nella zona di piazza Venezia", si legge in un comunicato. "E' indubbio - dichiara il Ceo di Manet mobile, Antonio Calia - che la vicenda Spelacchio abbia influenzato le scelte degli stranieri presenti nella capitale. Possiamo quindi dire che nell'ultima settimana Spelacchio è uno dei 'monumenti' più visitati a Roma".