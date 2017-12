'Sfrattati S.Apostoli in palazzo Regione'

(ANSA) - ROMA, 22 DIC -"La Regione mette a disposizione un palazzo vero, non una tenda, non una casetta di plastica, in zona Roma nord, perché dobbiamo togliere queste famiglie dai portici. Nei prossimi giorni, dopo il 27, le famiglie sgomberate che da agosto vivono sotto i portici della Basilica di Santi Apostoli prenderanno possesso di questo palazzo. E' una novità importantissima. Questo palazzo esiste, è disponibile adesso.

Natale si fa qui a Santi Apostoli e vi invitiamo tutti". Così Cristiano Armati del movimento per il diritto all'abitare di Roma in una conferenza stampa convocata dai movimenti sotto 'Spelacchio' a piazza Venezia, illustrando la novità per gli sfrattati che da quasi cinque mesi - da quando fu sgomberato l'immobile occupato dove abitavano a Cinecittà - vivono accampati nel cuore di Roma.