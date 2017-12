M5S: rinvio su Fucci in C.Metropolitana

(ANSA) - ROMA, 22 DIC - Il sindaco di Pomezia (Roma), Fabio Fucci - entrato in contrasto con il M5S per la sua volontà di ricandidarsi sforando il tetto dei due mandati dato dal Movimento - resta, per ora, vicesindaco della Città Metropolitana di Roma. Questo l'esito di una riunione della maggioranza a 5 Stelle dell'ente, ex Provincia di Roma, di cui è sindaca Virginia Raggi. La decisione definitiva su Fucci, presente alla riunione, a quanto si apprende è stata rimandata ad un ulteriore incontro che si terrà dopo le feste.