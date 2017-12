Lazio a E-R, smaltite i rifiuti di Roma?

(ANSA) - BOLOGNA, 22 DIC - Una richiesta per smaltire parte dei rifiuti laziali, in particolare di Roma, in Emilia-Romagna in vista delle feste. E' arrivata ieri dalla Regione Lazio e si sta valutando a Bologna. A annunciarlo il presidente Stefano Bonaccini. "Ci è arrivata ieri - ha detto - e l'assessore all'ambiente Gazzolo la sta valutando. Credo ci sia la Capitale, in particolare, in grossa difficoltà visto le feste e ci chiedono se siamo disponibili a smaltire una parte di rifiuti in eccedenza su Roma. Valuteremo". In passato questa cosa era già successa per altre regioni, per Liguria e Puglia: "Mediamente siamo sensibili quando le quantità sono poche e per poche settimane a prenderle in valutazione. Certo è curioso che proprio dalla Capitale governata dai 5 Stelle che ogni volta ci fanno la morale sul tema dei termovalorizzatori ci venga chiesto questo. Non siamo di quelli che selezionano sulla base delle appartenenze politiche ma non possiamo trasformarci nel riciclo di tutti quelli che non hanno saputo programmare".