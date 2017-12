Deve scontare condanna, 25enne arrestata

(ANSA) - POTENZA, 22 DIC - In esecuzione di un ordine di carcerazione, a Genzano di Lucania (Potenza) i Carabinieri hanno arrestato una giovane di 25 anni, di origini pugliesi, che deve scontare una condanna definitiva a due anni e quattro mesi di reclusione per i reati di rapina aggravata e sequestro di persona in concorso commessi a Roma il 13 settembre 2016.

L'ordine di carcerazione è stato messo dall'Ufficio esecuzioni penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma.